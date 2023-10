Schianti sulle strade reggiane, cinque feriti

Reggio Emilia, 25 ottobre 2023 - Raffica di incidenti tra la sera e la scorsa notte sulle strade reggiane. Verso le quattro soccorsi mobilitati in via Modena, a San Biagio di Correggio, per uno scontro che ha coinvolto due auto, una Polo condotta da un 51enne del luogo che è finita contro una Mg modello Zs con a bordo un uomo di 64 anni, pure lui abitante a Correggio. E’ rimasto ferito il 51enne, portato in ospedale a Reggio con traumi vari, giudicati di media gravità, ma non in pericolo di vita. I rilievi dei carabinieri di Rubiera. Un’ora dopo schianto a Montecchio, in via Curiel, dove un 61enne abitante a Bibbiano è uscito di strada in sella a una moto Yamaha Traces. Sul posto i soccorsi sanitari per trasportare il centauro al Santa Maria Nuova di Reggio, non in pericolo di vita. Rilievi dei carabinieri di Bibbiano. In serata altri due schianti a Reggio città: all’incrocio tra via Giovanni Paolo II e viale Isonzo, oltre che sulla via Emilia, all’incrocio con via Puccini, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone coinvolte.