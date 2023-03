Schianto a Bosco con quattro feriti: paura per una bambina

Grande paura lunedì sera a Bosco per un incidente stradale in cui sono rimaste ferite quattro persone tra cui una bambina. Due i mezzi coinvolti nel sinistro: una Peugeot con a bordo marito, moglie e una bambina e una Golf condotta da un uomo. E’ subito scattato l’allarme per i soccorsi. A Bosco sono prontamente arrivati gli operatori inviati dalla centrale del 118 che ha coordinato l’emergenza. Sul posto anche i carabinieri della tenenza di Scandiano supportati dai colleghi della sezione radiomobile della compagnia di Reggio. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte dei militari dell’Arma che l’altra sera hanno operato a Bosco per i rilievi. Momenti di apprensione per le persone a bordo dei due mezzi che si scontrati a Bosco. I feriti, dopo le prime cure ricevute dai sanitari, sono stati poi portati in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso da parte dei medici. Le loro condizioni di salute non sono fortunatamente gravi.

m. b.