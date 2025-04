Schianto a Cerreto Laghi. La 21enne di La Spezia è in riabilitazione

La strada per il recupero è ancora lunga ma la grande paura, per fortuna, è alle spalle. La giovane di La Spezia ricoverata in rianimazione dallo scorso 16 febbraio dopo un incidente sulla pista da sci di Cerreto Laghi si è risvegliata ed è stata trasferita dall’ospedale Maggiore di Parma in un altro istituto per iniziare il percorso di riabilitazione. La 21enne quella domenica stava trascorrendo una giornata sulla neve insieme ai genitori quando scendendo dalla pista a numero 2 ha perso l’equilibrio, probabilmente a causa del distacco di uno sci dallo scarpone, andando a sbattere contro una recinzione metallica. Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Stato che presidia l’impianto e che ha effettuato le indagini coordinate dal pm Denise Panoutsopoulos, quel punto è segnalato e coperto non soltanto dai materassi ma anche da apposite recinzioni morbide di color arancione. La sfortuna ha voluto che quella matitna non fossero però presenti: tenendo conto della poca neve, infatti, non avrebbero potuto essere sorrette.

m.m.