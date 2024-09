Schianto a Correggio, grave centauro di 61 anni

Correggio (Reggio Emilia),16 settembre 2024 - E’ intervenuto anche l’elisoccorso di Parma, pochi minuti prima delle 11 di stamattina, alle porte di Correggio, in via Campagnola, strada già in passato teatro di incidenti. Si è trattato di uno schianto che ha coinvolto quattro veicoli, tra cui una moto e tre auto. Ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di 61 anni, che dopo le prime cure è stato trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma, in prognosi riservata. Non sembrano aver riportato trami di rilievo le altre persone coinvolte nell’incidente, accaduto su una strada già molte altre volte teatro di simili episodi. Oltre all’elisoccorso di Parma sono intervenuti sul posto anche gli operatori della Croce rossa locale con il personale dell’autoinfermieristica. I rilievi di legge sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale della Pianura Reggiana. Evidenti i disagi al traffico nell’orario di punta.