Schianto a Gavassa. Frontale tra due veicoli. Grave un uomo di 63 anni

Dopo uno schianto frontale tra due automobili, ieri mattina presto a Gavassa, un uomo di 63 anni è stato portato dapprima al Santa Maria Nuova di Reggio e poi, nel pomeriggio, trasferito a all’ospedale di Baggiovara. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una giovane di 23 anni, che però ha riportato ferite più lievi, anche lei trasportata all’ospedale cittadino.

Il fatto è avvenuto attorno alle 7,30 del mattino. La Seat Altea guidata dal 63enne procedeva in via Vertoiba, direzione Rcf Arena, mentre La Volkswagen Polo condotta dalla 23enne stava viaggiando in senso opposto quando è avvenuto lo schianto, le cui cause sono ancora al vaglio della polizia locale. Sul posto sono intervenute due ambulanze con automedica e i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dei veicoli coinvolti staccando le batterie e chiudendo l’impianto di alimentazione a Gpl. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale, le operazioni hanno implicato la chiusura al traffico di via Vertoiba per diverse ore.

In un primo momento è arrivato sul posto anche l’elisoccorso di Parma, il cui servizio dopo ulteriori valutazioni non si è però reso necessario. L’uomo di 63 anni ha riportato le ferite più gravi: portato al Santa Maria Nuova in codice 3, dopo ulteriori accertamenti è stato trasferito all’ospedale di Baggiovara. La 23enne ha riportato anche lei ferite serie, ma più lievi, ed è stata portata all’arcispedale Santa Maria Nuova per accertamenti.

