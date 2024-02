Schianto a Massenzatico. Muore su uno scooter travolto da auto pirata. Identificato il fuggitivo

È morto nella notte all’ospedale dopo essere stato travolto in scooter da un automobilista che è fuggito, ma rintracciato dalla polizia locale a un paio d’ore dall’incidente.

A perdere la vita, il 57enne Giovanni Rinaldini – nato a Sassuolo, ma residente a Salvaterra di Casalgrande, dove stava tornando a casa – che stava rientrando a casa dopo essere stato a trovare la sorella Barbara nella cartoleria di Bagnolo come spesso faceva.

Una tragedia quella accaduta mercoledì sera a Massenzatico, in via Beethoven, all’altezza del civico 51, nei pressi della fermata dell’autobus vicino alle scuole medie ’Galilei’. Erano circa le 20,45 quando si è verificato il terribile scontro fra un’auto e un motorino. Un impatto devastante. Rinaldini è stato è stato sbalzato dalla sella a terra, sbattendo la testa col casco che si è sfilato, volando via, dalla violenza dello schianto.

Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime ed è stato portato immediatamente d’urgenza in ambulanza – intervenuta insieme al personale medico sanitario dell’automedica inviata dal 118 – all’Arcispedale Santa Maria Nuova dove poche ore dopo è stato constatato il decesso. La salma è ora a disposizione della magistratura ha aperto un fascicolo d’inchiesta.

Il conducente della vettura – un 27enne italiano, residente a Massenzatico, poco lontano dal luogo della tragedia – non si è fermato ed è fuggito. Ma è stato rintracciato un paio d’ore dopo nella sua abitazione da parte degli agenti della polizia locale del comando di via Brigata Reggio, ai quali è bastato seguire le tracce del liquido perso dal radiatore dopo lo scontro. Al loro arrivo, davanti all’abitazione dove il ragazzo vive con la madre, hanno trovato ancora l’auto incidentata nel cortile. L’Alfa Romeo Mito di colore bianco aveva il parabrezza sfondato. Il mezzo è stata posta sotto sequestro.

Il giovane è stato portato in caserma per alcoltest ed esami tossicologici. La procura di Reggio, al momento, non ha ritenuto necessario chiedere misure cautelari non ravvisandone le esigenze (si applicano qualora vi fosse il pericolo di fuga, di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove). Dunque, il ventisettenne non è in stato di fermo ed è stato denunciato a piede libero oltre ad essergli stata sospesa in via cautelare la patente. Dovrà rispondere delle accuse pesantissime di omicidio stradale ed omissione di soccorso.

Per gli inquirenti non ci sono dubbi sulla dinamica. Il conducente ha invaso la corsia opposta al senso di marcia e ha colpito in pieno, frontalmente, lo scooter. Gli accertamenti proseguiranno con la visione delle immagini delle telecamere della zona e con la ricerca e l’ascolto degli eventuali testimoni. Gli agenti della municipale, rimasti per ore sul posto mercoledì sera, sono tornati ieri mattina per un nuovo sopralluogo al fine di ottimizzare i rilievi.