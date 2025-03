Incidente tra 2 furgoni, uno finisce nel fossato: un morto e un 25enne gravissimo

Novellara (Reggio Emilia), 10 marzo 2025 - Si stava recando a San Bernardino di Novellara per portare i documenti di un trattore coinvolto in un incidente stradale, nel primo pomeriggio di oggi all'incrocio tra la Provinciale e strada della Vittoria. Ma a pochissimi chilometri di distante, all'incrocio tra strada Vittoria e strada Boschi, nelle campagne di Novellara, a bordo del suo furgone Doblò si è scontrato con un altro furgone.

Tragica collisione tra i veicoli

Un impatto violentissimo, con il veicolo finito nel fossato laterale. Non c’è stato nulla da fare per un agricoltore cinquantenne, Marco Galaverni, che abitava a Bagnolo, dove ha sede pure l’azienda agricola di famiglia. Per lui i soccorsi sono risultati inutili. L’altro conducente, un giovane di 25 anni, che era alla guida dell’altro Doblò, è apparso da subito in condizioni gravissime. Dopo le prime cure è stato caricato a bordo dell’elisoccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, in prognosi riservata.

Interventi e rilievi delle forze dell'ordine

Rilievi eseguiti dai carabinieri. Sul posto anche i vigili del fuoco. Il traffico è rimasto bloccato, con ulteriori disagi per la viabilità in quella zona, condizionata anche dall’altro incidente, che ha coinvolto un trattore agricolo e una Fiat Panda. Sono rimaste ferite due donne di 59 e 60 anni di età, che erano sulla vettura. Hanno riportato traumi di media gravità e trasportate con le ambulanze della Croce rossa al Santa Maria Nuova di Reggio. Rilievi eseguiti dalla polizia locale della Bassa Reggiana.