Schianto a Ponte Vettigano, ferite una quarantenne di Reggiolo e una sessantenne di Carpi

Due donne ferite portate in ospedale ed evidenti disagi al traffico, ieri mattina verso le 8.30 sulla strada provinciale tra Campagnola e Rio Saliceto, in località Ponte Vettigano, dove si sono scontrate due auto. Un impatto piuttosto violento, che ha coinvolto una vettura Nissan e una Kia Rio. A bordo vi erano due donne, entrambe ferite, ma non in pericolo di vita. Si tratta di una donna sessantenne residente a Carpi e di una quarantenne abitante a Reggiolo. Sul posto sono arrivati i soccorsi con le ambulanze della Croce rossa di Fabbrico e Correggio, oltre al personale dell’autoinfermieristica correggese. Dopo le prime cure, le due donne ferite sono state caricate sulle ambulanze per essere trasportate in pronto soccorso, per completare le medicazioni e gli accertamenti sanitari. Evidente il disagio al traffico, nell’orario di punta del mattino. Si sono formate lunghe colonne di veicoli in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Pianura Reggiana. Da segnalare come quel tratto di strada sia frequentemente interessato da incidenti, talvolta anche gravi.