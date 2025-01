Schianto a Quattro Castella. Muore una donna di 85 anni. Giovane incinta ricoverata

È deceduta in un incidente stradale a poche centinaia di metri da casa Bruna Galloni, 85 anni. L’anziana è stata vittima di uno scontro frontale avvenuto attorno alle 18,30 all’Orologia di Quattro Castella lungo via Togliatti, davanti al bar-pasticceria Dulcis, quando la sua Fiat Panda bianca è entrata in collisione con un potente suv Toyota Cross condotto dalla 31enne castellese E.B., incinta. L’impatto è stato devastante e la pensionata è deceduta sul colpo, mentre la giovane è stata protetta dal peggio grazie all’abitacolo della grossa autovettura: dato il suo stato è stata comunque stata trasportata d’urgenza con l’eliambulanza al Policlinico di Parma in condizioni di media gravità.

La vittima era la vedova del ristoratore Emilio Garlassi, scomparso una quindicina di anni fa, con il quale ha condiviso come cuoca anche tutta la vita professionale gestendo ristoranti e pizzerie che hanno fatto la storia della ristorazione reggiana: Condor, Condorino, l’Altro Condor, Mulino di Vezzano… L’anziana, ancora molto in gamba e autonoma, ieri pomeriggio era andata in visita alla sorella, ad Albinea, e stava rincasando in via Filippo Re, all’Orologia, nell’abitazione che condivide con il figlio Piergiorgio, veterinario, la nuora Annalisa e la nipote Sofia, collaboratrice della pasticceria davanti alla quale si è consumata la tragedia. Per motivi ancora in corso di accertamento da parte degli operatori della Polizia Stradale, giunti sul posto con varie pattuglie, la Panda - che procedeva da Quattro Castella in direzione Reggio - ha prima urtato lo specchietto retrovisore di una Toyota Yaris che viaggiava in senso contrario poi si è schiantata con il Suv che seguiva la Yaris. Se il conducente della prima auto è rimasto illeso e la giovane incinta non avrebbe subito traumi di rilievo, per Bruna Galloni non c’è stato nulla da fare. Data l’ora di punta su via Togliatti si sono subito formati lunghi incolonnamenti di mezzi, con gli agenti della Polstrada che hanno deviato il traffico e svolto i rilievi, mentre gli operatori sanitari inviati dal 118 e i vigili del fuoco hanno estratto il corpo dell’anziana dall’abitacolo e soccorso la 31enne incinta.

Proprio per capire cosa fosse accaduto a poca distanza dalla loro abitazione e il perché degli incolonnamenti, la nipote della vittima ha telefonato ai colleghi della pasticceria. Inizialmente non si sapeva chi fosse la vittima dell’incidente, ma quando verso le 19 l’anziana non aveva ancora fatto ritorno a casa, i familiari hanno avuto un tremendo presentimento e nuovamente hanno telefonato alla Dulcis: il titolare ha allora comunicato loro modello e targa della utiitaria ferma tra i rottami davanti al suo locale… E così hanno appreso la tragica notizia. Sulle cause dello schianto è stato informato il sostituto procuratore Maria Rita Pantani, magistrato di turno, che avrebbe già restituito la salma alla famiglia Garlassi.