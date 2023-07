Schianto a Scandiano, automobilista in ospedale

Reggiolo (Reggio Emilia), 15 luglio 2023 - Soccorsi mobilitati nella notte a Scandiano, in via Mazzalasino, sulla strada provinciale 7, dove si sono scontrate due auto. Sul posto l’ambulanza della Croce rossa locale per trasportare in ospedale, al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, un automobilista con traumi di media gravità. Non risulta in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri per eseguire gli accertamenti. La centrale operativa del 118 ha inviato d’urgenza i soccorsi, in quanto inizialmente la situazione sembrava piuttosto critica, in particolare per la dinamica dell’incidente. Per fortuna la situazione si è ridimensionata in modo positivo. Altro incidente, stavolta nella prima mattinata, sulla corsia nord dell’Autobrennero, tra il casello di Reggiolo-Rolo e Pegognaga, con uno scontro tra un’auto e un mezzo pesante. Per fortuna non sembrano esserci conseguenze di rilievo per le persone, ma si sono formate lunghe code, fino a 4-5 chilometri, con disagi alla circolazione in direzione nord.