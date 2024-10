Schianto a Villanova di Reggiolo: tre persone ferite. Anziano sbanda in macchina e finisce fuori strada

Diversi incidenti sulle strade della Bassa. Sabato sera tre persone ferite in un violento schianto fra auto, avvenuto a Villanova di Reggiolo, sulla strada per Rolo. Forse per la sbandata di un veicolo, si è verificato il violento scontro, non distante dall’ingresso della zona industriale Ranaro. Coinvolte due donne di 53 e 57 anni, abitanti a Rolo, e un uomo di 77 anni, residente a Correggio. Sono intervenute due ambulanze della Croce rossa di Reggiolo e Fabbrico, oltre alla autoinfermieristica di Guastalla. Poco dopo, per accertamenti alla donna 57enne, è stato mobilitato pure il personale dell’automedica.

I tre feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, in condizioni non gravi. La donna 57enne ha riportato traumi di media gravità, ma non risulta essere in pericolo di vita. Rilievi eseguiti dalla polizia locale della Bassa. Disagi al traffico, in quanto il tratto di carreggiata interessato dallo schianto è rimasto chiuso a lungo, fino al completo recupero dei veicoli incidentati.

Domenica mattina altro schianto nella zona, sull’Autobrennero all’altezza di Rolo, per fortuna senza conseguenze di rilievo per le persone. Sul posto i vigili del fuoco volontari di Luzzara. E ieri mattina presto un uomo 60enne ha sbandato in auto tra Correggio e Fosdondo, riportando lesioni lievi.