Schianto ad alta velocità. Atteso l’esito dell’acoltest

Forse una distrazione. Forse l’alta velocità o un malore. Non è chiaro, al momento, cosa abbia portato l’automobilista a perdere il controllo del proprio furgone per poi schiantarsi contro un palo dell’elettricità. Un incidente risultato fatale per sua moglie e mamma dei suoi bambini. Una tragedia nella tragedia. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per far luce sulla dinamica del terribile schianto costato la vita, domenica sera, alla 29enne di origine romena Ana Maria Botezatu, residente a Scandiano. Il marito, che si trovava alla guida del furgone finito fuori strada, un connazionale 38enne, è ora ricoverato all’ospedale di Baggiovara. L’uomo, estratto dalle lamiere del mezzo dai pompieri è risultato sotto choc e ha riportato diversi traumi ma non corre fortunatamente pericolo di vita. L’incidente è avvenuto alle 19 circa a Levizzano di Castelvetro. A chiamare i soccorsi sono stati gli automobilisti di passaggio, che pare abbiano notato il furgone perdere improvvisamente il controllo. All’uomo, una volta medicato sono stati effettuati tutti gli accertamenti clinici anche per valutare se si fosse posto alla guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti ed ora si attendono gli esiti degli esami tossicologici. Non si esclude, però, che abbia perso il controllo del mezzo a causa di una distrazione o, appunto, dell’alta velocità. L’impatto contro il palo è stato tremendo, tanto che il mezzo si è accartocciato su se stesso e la vittima è purtroppo rimasta schiacciata, morendo sul colpo. Oltre ai pompieri sono arrivati sul posto anche i carabinieri di Castelvetro, Savignano e della Tenenza di Vignola che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Valentina Reggiani