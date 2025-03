Schianto al Belvedere. Esce di strada e si ribalta. In rianimazione 33enne

Uno schianto forte, contro un muretto. E poi l’auto si è ribaltata e accartocciata, dandole una forma innaturale, da far rabbrividire. I vigili del fuoco, subito allertati, hanno poi estratto Vincenzo dalle lamiere tempestivamente, a fatica vista la situazione. E una volta sincerati delle condizioni, comunque gravi, l’hanno consegnato all’ambulanza della Croce Verde che l’ha subito trasferito all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio, dove è stato ricoverato in rianimazione, fino a ieri sera in prognosi riservata.

Storia della notte tra lunedì e martedì, alle 2 circa, quando il 33enne reggiano, dipendente del cocktail bar ‘Palapa’ di Baragalla, in via Omobono Tenni, in orario fuori dal lavoro transitava sulla via Alvaro, zona Belvedere. All’incirca alle 2, l’uomo per causa ancora da chiarire – come da prassi, vengono effettuati gli esami tossicologici, le analisi spettano a Modena e ci vorranno alcuni giorni – ha perso il controllo dell’autovettura sportiva e si è schiantato contro un muretto a bordo carreggiata. La carambola e il forte urto hanno portato al ribaltamento dell’auto. Nessun altro individuo è rimasto coinvolto nel sinistro, bisogna adesso sperare che Vincenza esca al più presto dalla condizione di gravità. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi del caso.

L’auto di Vincenzo è brandizzata con il marchio del ‘Palapa’. Uno dei soci proprietari del bistrot, Gianni Zanier, tiene a precisare che "la macchina è di proprietà di Vincenzo, non del locale. Lui era fuori dall’orario di lavoro. Sì, qualche volta l’ho usata anche io, ma questo non c’entra, la macchina è sua – ha spiegato il socio del Palapa –. Lui è un nostro dipendente da circa tre anni, perfettamente in regola ci mancherebbe. Non sappiamo cosa sia successo, non stava lavorando e non abbiamo titolo per esprimerci, speriamo torni a stare bene al più presto".