Schianto al passaggio a livello. Auto sbanda e va contro il paletto

Uno schianto contro uno dei paletti del passaggio a livello è stato il risultato di una sbandata in auto avvenuto ieri notte, verso le 24, in uno degli incroci ferroviari affacciati sulla strada provinciale Novellara-Guastalla, in località San Bernardino.

A dare l’allarme alle forze dell’ordine è stato un passante che ha notato la vettura, una Volvo, ferma all’altezza dello stesso passaggio a livello. Su luogo indicato sono intervenuti i carabinieri di Novellara insieme al personale sanitario. L’ambulanza della Croce rossa ha poi trasportato in ospedale un giovane di 27 anni, di origine pakistana e residente a Guastalla, risultato ferito ma non in pericolo di vita. L’incidente al passaggio a livello non ha provocato disagi alla circolazione ferroviaria, che a quell’ora non è attiva. Sono in corso accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente e le cause della sbandata.