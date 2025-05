Schianto all’alba in Appennino. Bmw finisce contro un camion. Gravissimo un ragazzo di 22 anni

Un risveglio drammatico quello di ieri a Castelnovo Monti, dove un violento scontro tra un’auto e un camion ha stravolto la quiete della comunità.

Tutto è successo intorno alle 6 del mattino in via Enzo Bagnoli, in una delle curve della strada che esce dal paese e porta verso il Terminaccio. A bordo di una Bmw Serie 3 coinvolta nell’incidente c’era un ragazzo di 22 anni, residente a Cinquecerri, una frazione del Comune di Ventasso. Il giovane, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, stava probabilmente rientrando a casa dopo una festa, quando si è scontrato frontalmente con un camion Iveco Stralis guidato da un 36enne, che procedeva nella direzione opposta.

L’impatto è stato violentissimo e il conducente dell’auto è rimasto privo di sensi. È stato necessario l’intervento del vigili del fuoco, che sono riusciti ad estrarre il ragazzo dall’abitacolo e ad affidarlo al 118, il quale ha subito richiesto l’intervento dell’elisoccorso di Parma. Il 22enne è stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore, dove è ricoverato in rianimazione con prognosi riservata.

Le sue condizioni sono gravi: ha riportato diverse fratture ed era ancora inscosciente al momento dell’arrivo in ospedale.

Ferito, ma in modo non grave, anche il conducente del camion, che è stato comunque trasferito per accertamenti all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti.

Sulla dinamica dell’incidente continuano ad indagare i carabinieri della compagnia locale, che stanno effettuando i rilievi tecnici. Tra le ipotesi al vaglio, anche quella di un colpo di sonno, dato l’orario di rientro a casa.

Settimo BaisiElia Biavardi