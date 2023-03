Schianto all’incrocio, due donne ferite finiscono in ospedale

Due donne in ospedale dopo l’incidente fra due auto di ieri mattina verso le 9 in via San Martino, all’incrocio con via Vecchia Carpi, nelle campagne di Correggio. Sul posto ambulanza e automedica. Inizialmente sembravano critiche le condizioni di una donna di 53 anni, di origine straniera e residente a Rio Saliceto, condizionata soprattutto dallo spavento, tanto da apparire priva di sensi. Poi ha dato segni di ripresa. In ospedale anche un’altra donna, 47 anni, residente a Carpi. Entrambe non risultano essere in pericolo di vita. Rilievi della polizia locale della Pianura Reggiana.