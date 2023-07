Schianto all’incrocio tra uno scooter e un taxi Molti traumi e condizioni gravi per un 53enne

Schianto ieri alle 15.40 in via Giglioli Valle, all’incrocio con via dei Gonzaga.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale, c’è stata una collisione da uno scooter, condotto da un 53enne, rimasto gravemente ferito nello schianto, e un taxi guidato da un conducente 50enne, che è rimasto illeso.

I soccorsi, coordinati dal 118, sono giunti sul posto e hanno prestato le prime cure allo scooterista, le cui condizioni sono apparse subito gravi.

Dopo i primi soccorsi per stabilizzarne le condizioni, il 50enne è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio.

L’uomo ha riportato nell’incidente numerosi traumi e gli accertamenti avviati all’ospedale hanno mostrato la possibilità che gli venga attribuita una lunga prognosi per arrivare alla guarigione, ma secondo i controlli medici, l’uomo non era comunque in pericolo di vita.

I rilievi dell’incidente sono curati dagli agenti della polizia municipale di Reggio. Da chiarire la dinamica con la quale sono entrati in collisione lo scooter e il taxi.