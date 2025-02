Schianto auto-bici, ciclista medicata

Soccorsi mobilitati l’altra sera per un incidente accaduto all’altezza del ponte sul Crostolo, al confine tra Guastalla e Gualtieri, dove l’urto tra una bici e un’auto ha provocato la caduta della ciclista, una pensionata di 88 anni, che stava rientrando verso casa dopo aver fatto spesa. La donna, residente a Gualtieri, ha riportato un trauma cranico. E’ rimasta vigile, ma per lei è stato necessario l’intervento dell’ambulanza della Croce rossa locale e dell’autoinfermieristica per il trasporto al vicino pronto soccorso ospedaliero. Ha riportato traumi di media gravità ma non risulta essere in pericolo di vita. Illesa la donna, residente a Poviglio, che era alla guida di un’autovettura Renault coinvolta nell’incidente. E ieri mattina auto fuori strada sulla Cispadana a Gualtieri, senza gravi conseguenze per le persone.