Schianto auto-camion a Castelnovo Monti, grave 22enne

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 24 maggio 2025 – Grave incidente stradale, all’alba di oggi sull’ex Statale 63 del Cerreto a Castelnovo Monti, nel tratto di via Bagnolo. Secondo una prima ricostruzione, effettuata dai carabinieri, l’impatto tra un’auto e un camion è avvenuto in corrispondenza di una curva. A bordo di una Bmw serie 3 si trovava un giovane di 22 anni abitante a Ventasso, mentre sul camion, un Iveco Stralis, c’era un 36enne di Reggio Emilia. La vettura procedeva in direzione Ventasso, mentre il camion viaggiava nella direzione opposta. Le condizioni del conducente dell’autovettura da subito sono apparse molto gravi, incastrato nella Bmw e privo di sensi. Sono stati i vigili del fuoco a liberarlo dall’abitacolo, per poi affidarlo alle cure del personale sanitario. Sul posto anche l’elisoccorso di Parma per trasportare d’urgenza il giovane all’ospedale Maggiore di Parma, per il ricovero in rianimazione, in prognosi riservata. Ferito anche il conducente del mezzo pesante, portato in ospedale a Castelnovo Monti ma con traumi non gravi. I carabinieri di Castelnovo Monti si stanno occupando degli accertamenti tecnici per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.