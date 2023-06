Schianto auto-moto a Bagnolo (Reggio Emilia), centauro gravissimo

Bagnolo (Reggio Emilia), 8 giugno 2023 - Un uomo quarantenne, residente nel Modenese, è rimasto coinvolto in un incidente molto grave tra moto e auto accaduto verso le 8 di stamattina in via Fermi, nella zona industriale di Bagnolo in Piano. Uno schianto tra la moto e un’autovettura, molto violento, che al centauro ha provocato da subito traumi apparsi gravissimi. Sul posto, insieme all’ambulanza della Croce rossa di Bagnolo e al personale dell’automedica di Reggio, è intervenuto anche l’elisoccorso giunto da Parma. Il centauro è stato sottoposto a tutte le terapie di emergenza. Da subito è apparso privo di sensi, in condizioni disperate. Dopo le prime cure praticate sul luogo dello scontro, l'uomo è stato trasferito in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma. Non risultano conseguenze fisiche al conducente dell’autovettura, che è stata colpita nella parte posteriore. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Guastalla per eseguire gli accertamenti, ascoltando le testimonianze e visionando le immagini delle telecamere della zona. Sul posto anche la polizia locale per deviare il traffico, visto che il tratto di strada interessato dall’incidente è stato chiuso alla viabilità per consentire i soccorsi sanitari e poi gli accertamenti tecnici.