Schianto auto-moto a Correggio, trentenne perde la vita

Correggio (Reggio Emilia), 26 maggio 2023 - Un uomo trentenne è rimasto vittima di un incidente accaduto verso le 14,30 in via della Pace, un’arteria viaria molto trafficata, alla periferia di Correggio. Per cause al vaglio della polizia locale della Pianura reggiana si sono scontrati una moto e un’autovettura. Secondo quanto si è appreso, l’auto – con a bordo una coppia di turisti tedeschi – avrebbe effettuato un’inversione di marcia proprio mentre dalla stessa direzione arrivava il centauro. L’urto tra la moto e la vettura, una Volkswagen Caddy, è stato violentissimo. Sul posto sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa locale, il personale dell’autoinfermieristica e pure l’elisoccorso di Parma. Per il centauro non c’è stato nulla da fare, nonostante le lunghe manovre di rianimazione praticate sul posto. Sono rimasti illesi, ma sotto choc, i due tedeschi che si trovavano sull’autovettura. Il traffico è rimasto bloccato per consentire soccorsi e accertamenti tecnici. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere i veicoli in sicurezza.