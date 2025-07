Schianto auto moto a Correggio, ventenne grave

Correggio (Reggio Emilia), 2 luglio 2025 - Un giovane in moto è rimasto gravemente ferito nella prima mattinata in un incidente tra auto e moto, accaduto in via Carpi, all’altezza della zona artigianale industriale di Correggio. Verso le 7,30 si è verificato lo scontro con una autovettura Jeep, con la moto che è stata sbalzata ad alcuni metri di distanza. Immediata la mobilitazione dei soccorsi, con l’arrivo sul posto dell’ambulanza della Croce rossa locale con il personale dell’autoinfermieristica e pure quello dell’automedica della Bassa.

Il centauro ventenne è apparso cosciente, ma con vari traumi. Per velocizzare il trasferimento in ospedale è stato ottenuto pure l’intervento dell’elicottero del 118, atterrato accanto al luogo dell’incidente. Dopo le prime cure, stabilizzate le condizioni del ferito, si è provveduto ad accompagnare il centauro all’ospedale Maggiore di Parma, in codice rosso. Fisicamente illesa la persona che era alla guida dell’auto.

I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale della Pianura reggiana, che ha pure provveduto a regolare il traffico a senso unico alternato, con la viabilità molto intensa a quell’ora di punta per la zona industriale della cittadina.