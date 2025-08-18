Schianto auto-moto, ferita coppia di Castelnovo Monti

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 18 agosto 2025 – Due coniugi quarantenni residenti a Castelnovo Monti – lui di 43 anni e la moglie di 48 – sono rimasti seriamente feriti in un incidente ieri pomeriggio in via Matteotti a Bellaguarda di Viadana, nel Mantovano. Si è trattato di uno schianto che ha coinvolto la moto della coppia e un’autovettura Citroen condotta da un uomo di 45 anni, che ha riportato solo lievi escoriazioni. Lo schianto è avvenuto nei pressi di una latteria. Proprio verso la struttura casearia pare che dovesse svoltare l’autovettura, quando di fronte è giunta la moto. In breve tempo, dopo l’impatto, sono arrivati i soccorsi sanitari: la donna è stata caricata a bordo dell’elicottero del 118 e trasportata in ospedale a Verona, mentre il marito, a bordo di un’ambulanza della Croce verde viadanese, è stato accompagnato al Poma di Mantova. Hanno riportato entrambi varie fratture ortopediche. Le loro condizioni sono state considerate piuttosto serie, ma non sembrano essere in pericolo di vita. Sul posto anche gli agenti della polizia locale per effettuare gli accertamenti tecnici necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.