Schianto auto-moto Ferita una donna

Ieri alle 17 si è verificato sulla strada del Cigarello, fondovalle Tresinaro al bivio per Carpineti, uno scontro fra un’auto e una moto di grossa cilindrata, in sella due coniugi ultracinquantenni di Carpi. Ferita solo la moglie, sbalzata a terra, che ha battuto la testa. Allertato il 118, sono intervenute l’ambulanza della Croce Rossa di Carpineti e l’auto-infermieristica. Dopo le prime cure, la donna è stata portata in ambulanza all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti. Le sue condizioni non sembrano gravi. Rilievi dei carabinieri.