Violento schianto auto-moto a Ghiardo di Bibbiano, muore centauro

Bibbiano (Reggio Emilia), 29 agosto 2025 – Schianto mortale stamattina, a cavallo dell’ora di pranzo, in via Montesanto a Ghiardo di Bibbiano, all’altezza dell’azienda Olmedo. Un uomo del posto, 65 anni, ha perso la vita dopo un scontro frontale con una Fiat Panda. L’uomo procedeva a bordo di uno scooter di grande cilindrata. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento, l’Elisoccorso di Parma era stato chiamato subito, ma non c’è stato nulla da fare.

Il centauro, secondo i primi accertamenti del 118 e della Polizia Locale di Bibbiano che è intervenuta, sarebbe deceduto sul colpo. Al volante dell’automobile c’era una donna. Secondo una prima ricostruzione, l’auto che stava percorrendo la provinciale 72 in direzione Codemondo era in procinto di svoltare in via Col di Lana, proprio mentre stava arrivando lo scooter. Poi il tragico schianto. La strada è rimasta chiusa per i rilievi delle autorità.