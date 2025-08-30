Schianto auto-moto: muore centauro

Non ce l’ha fatta Eros Smeraldi, 65 anni, dopo uno schianto terribile. Il pensionato Inps, originario del Bolognese e da qualche anno residente a Reggio, ha perso la vita ieri attorno alle 13 dopo un violento scontro a bordo del suo scooter con una Fiat Panda, guidata da una donna, S. P., di 38 anni. L’incidente è avvenuto a Ghiardo di Bibbiano, sulla provinciale 72, rimasta chiusa a lungo. L’utilitaria – secondo le prime ricostruzioni della Polizia Locale, che è intervenuta sul posto al pari del 118, dell’autoinfermieristica, della Croce Arancione dell’elisoccorso da Parma – procedeva in direzione di Codemondo. L’impatto è avvenuto nel momento della svolta a sinistra. La ragazza alla guida è rimasta illesa, e a causa del del forte choc subìto è stata tuttavia trasportata all’ospedale di Montecchio per gli accertamenti del caso.

Alcuni pezzi dello scooter, tra cui il baule, sono volati a diversi metri di distanza, mentre Smeraldi avrebbe prima sfondato il lunotto anteriore dell’auto, sempre secondo le ricostruzioni degli agenti della Polizia Locale, per poi finire sull’asfalto. Inutili i tentativi, dispetati, di rianimare Eros Smeraldi. Che lascia una moglie, parrucchiera molto conosciuta, e una figlia. La salma è stata trasferita all’obitorio di Coviolo, a disposizione della procura, che sull’episodio ha aperto un fascicolo, ponendo sotto sequestro i due veicoli. Una tragedia immane, per un uomo che a quanto si racconta era mite, laborioso, rispettato da tutti e un grande amante dell’amicizia e della libertà. Nello stesso incrocio, nel settembre di sei anni fa, in un incidente del tutto simile da punto di vista della dinamica perse la vita Giorgio Ghio, 65 anni, ex dirigente scolastico di San Polo d’Enza e docente di Unimore. Anche lui aveva 65 anni, e fatalità vuole che anche lui stesse guidando una moto.

red. cro.