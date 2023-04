Schianto auto-scooter a Poviglio, grave operaio

Poviglio (Reggio Emilia), 12 aprile 2023 - E’ intervenuto anche l’elisoccorso di Parma, in mattinata a Poviglio, in seguito a un incidente che ha coinvolto un’auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo a due ruote, un operaio di origine straniera, di 47 anni, abitante a Brescello, che stava recandosi al lavoro. Per cause al vaglio della polizia locale si è scontrato con un’auto, rovinando a terra. L'incidente si è verificato verso le 7,30. Sono intervenuti l’ambulanza della Croce azzurra con l’automedica di Guastalla. Dopo le prime cure il ferito è stato portato al vicino campo sportivo del paese, dove è atterrato l’elicottero del 118. Alla fine, con l’operaio che ha dato segni di ripresa, è stato portato all’ospedale Maggiore di Parma, ma in ambulanza. E’ grave ma non sembra essere in pericolo di vita. E’ rimasto illeso il conducente dell’auto, un uomo di 63 anni, abitante in paese, che non ha avuto necessità di soccorso sanitario. E ieri sera altro incidente, con una sbandata in auto fuoristrada in via Fangaglia a Santa Vittoria di Gualtieri, con un ventenne portato in ospedale a Reggio con traumi vari, ma non in pericolo di vita.