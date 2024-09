Schianto, cinque persone ferite tra cui un bambino di tre anni

Cinque persone, tra cui un bimbo di tre anni e due ragazzini di 13 e 14 anni di età, sono rimasti feriti in un incidente accaduto pochi minuti dopo mezzogiorno di ieri in via Prato Bovino a Cornetole di Castelnovo Sotto, coinvolgendo un’autovettura Polo e un furgone Fiat Iveco. A bordo dell’auto viaggiava una famiglia di Gualtieri con un uomo 60enne, una donna di 34 anni e i tre minorenni.

L’impatto tra i due veicoli è stato molto violento, tanto che uno dei mezzi è finito contro un palo della linea telefonica, che è stato abbattuto, con relativo black out dei collegamenti nella zona a causa del distacco del cavo. Il furgone era condotto da una ragazza di 26 anni, rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti gli operatori delle ambulanze della Croce Bianca di Sant’Ilario e della Croce Azzurra di Poviglio, oltre al personale dell’autoinfermieristica. Dopo le prime cure, i cinque feriti sono stati trasportati all’ospedale di Reggio. Le condizioni più serie sono apparse quelle del bambino, che comunque non risulterebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco di Sant’Ilario e i carabinieri di Gattatico.