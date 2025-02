Schianto col foglio rosa. Chiesta ‘rieducazione’ nella Croca Rossa

Ubriaco e ancora con il foglio rosa, caricò l’amica 17enne Irene su uno scooterone Yahama per fare un giro notturno nelle strade basse tra Reggio e Scandiano ma non riuscì a mantenere a lungo il controllo del mezzo: finirono fuori strada, schiantandosi in un campo contro un albero. Lei - che non indossava il casco - rimase in rianimazione per diverso tempo in condizioni gravissime, per poi affrontare un lungo percorso di cura e riabilitazione. I medici fissarono una prognosi iniziale di 180 giorni per rimettersi dai politraumi riportati. Una vicenda drammatica, iniziata alle 3,30 della notte del 27 settembre 2020 in via Forlanini a Roncadella, che è approdata in Tribunale in due diversi procedimenti penali a carico del reggiano Matteo Sansone, oggi 23enne, studente e lavoratore, rimasto amico della ragazza che quella notte subì le lesioni maggiori.

Nel primo procedimento il giovane, difeso all’avvocato Vera Sala, era accusato di guida in stato di ebrezza (contestate anche le aggravanti, cioè di aver circolato di notte e provocato il sinistro): aveva un tasso alcolemico accertato di 1,09. Il procedimento si è concluso con un decreto penale di condanna, sospeso con la messa in prova in un servizio sociale. Matteo ha chiesto di poter lavorare nella Croce Rossa, e gli è stato concesso. Dovrebbe iniziare a breve. Ieri mattina a Palazzo di Giustizia, davanti al giudice Michela Caputo, si è quasi concluso il processo per lesioni aggravate verso Irene, che intanto è stata risarcita dall’assicurazione del proprietario della moto. Le aggravanti sono diverse; si consideri che il ragazzo all’epoca non aveva ancora la patente, perciò era anche sottoposto all’esplicito divieto di portare passeggeri in sella con sé, e non fece indossare il casco all’amica. Il difensore ha chiesto che anche in questo caso l’eventuale condanna possa essere ‘congelata’ in favore di un periodo di volontariato alla Croce Rossa. Un modo per riparare anche moralmente ad una bravata giovanile costata davvero molto cara, restituendo alla società un po’ delle cure che vennero prestate a lui e a Irene dagli operatori dell’emergenza-urgenza la delirante notte dell’incidente. Il giudice sembra orientata favorevolmente verso questa ipotesi, e il processo è stato aggiornato al 19 febbraio per acquisire dall’avvocato Vacirca la quietanza che dimostri formalmente la liquidazione del danno ad Irene.