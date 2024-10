Schianto contro muretto. I funerali di Manicardi saranno venerdì alle 11

È stato concesso ieri mattina il nullaosta per i funerali di Massimo Manicardi, detto "Manico" o "Mannik", vittima domenica notte di un incidente stradale a Correggio, tra via Pio La Torre e via della Pace, in zona industriale, dove si è verificata una sbandata, con l’auto che si è schiantata contro un muretto in cemento. Immediata la mobilitazione dei soccorsi, ma coi tentativi di rianimazione risultati inutili. L’uomo, 58 anni, abitava a San Martino in Rio ed era conosciuto per la sua grande passione per moto e motori in generale. I funerali, affidati all’agenzia Rossi, si svolgeranno venerdì 4 ottobre alle 11, in forma civile, partendo dalla Casa funeraria Rossi di via don Pasquino Borghi a San Martino in Rio (dove da stamattina è allestita la camera ardente) per raggiungere a piedi il cimitero locale, dove è prevista la tumulazione accanto alla tomba dei genitori. Manicardi non era sposato: lascia le sorelle Meris e Marica, oltre ai cognati, nipoti e altri parenti. Eventuali offerte in sua memoria possono essere destinate a opere di bene.