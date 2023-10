Schianto contro un carro attrezzi: centauro grave

Grave incidente ieri pomeriggio alle 16,20 circa lungo la sp15 a Ramiseto: una moto è finita contro un carro attrezzi; allertato il 118, sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde Alto Appennino, i carabinieri di Collagna e l’elisoccorso di Parma che ha provveduto al trasferimento del motociclista, con varie criticità, all’ospedale di Parma. L’incidente è accaduto nei pressi del bivio per Cereggio, vittima un motociclista 60enne di Casalgrande. Allertati i soccorsi, sono giunti sul posto gli operatori della Croce Verde Alto Appennino che, viste le condizioni del centauro, hanno ritenuto opportuno attivare anche l’elisoccorso di Parma, poco dopo atterrato nelle vicinanze dell’incidente. Prestate le prime cure sul posto, il motociclista 60enne, che presentava un politrauma con probabili fratture, è stato stabilizzato e portato con lo stesso velivolo all’ospedale Maggiore di Parma in codice di media gravità. I rilievi circa la dinamica e le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri della stazione di Collagna intervenuto sul posto.

Settimo Baisi