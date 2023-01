Schianto di notte, un conducente scappa senza prestare soccorso

Incidente tra due auto, ieri notte poco dopo l’una in Strada Provinciale, in centro a Novellara. Ma uno dei conducenti, dopo lo scontro, ha deciso di allontanarsi senza fermarsi a prestare soccorso e neppure verificare quanto successo. Coinvolta una Ford Fiesta che all’altezza di una rotonda è stata urtata da un altro veicolo, il cui conducente non si è fermato, proseguendo la sua corsa.

Il conducente della Fiesta ha tentato di inseguire l’altro veicolo, nella speranza di poter almeno segnare il numero di targa. Ma non ce l’ha fatta, anche per un dolore alla spalla dovuto allo scontro. Tanto da doversi fermare, per poi chiedere l’intervento dei carabinieri, giunti con un’ambulanza della Croce rossa per essere portato al pronto soccorso di Guastalla per le medicazioni. Avviati accertamenti per risalire all’altro conducente.