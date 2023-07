Schianto e gravi disagi a Correggio

A causa di un incidente avvenuto in viale Vittorio Veneto, all’altezza della sede della Croce rossa di Correggio, nel primo pomeriggio di ieri è stata interrotta la circolazione stradale sull’intera strada. Per oltre un’ora è stato necessario deviare il traffico in uscita da vie Jesi verso sinistra, in direzione via Circondaria. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l’ambulanza, oltre alla polizia locale per effettuare i rilievi tecnici e per deviare il traffico. Non risultano gravi conseguenze alle persone. Una persona è stata accompagnata in ospedale per medicare traumi vari.

· Rio Saliceto. Problemi dalla mattinata anche in via Ca de Frati, alla periferia di Rio Saliceto. Sulla strada da poco riasfaltata e riaperta al traffico, ieri mattina si è ribaltato il rimorchio di un camion che trasportava suini. E’ stato necessario l’intervento per recuperare gli animali – alcuni deceduti nell’impatto – oltre che il rimorchio, con un ampio tratto di strada che è rimasto chiuso alla viabilità. Non si registrano conseguenze alle persone. Ma è stato evidente il disagio per l’interruzione del traffico in via Ca de Frati, con la situazione che è tornata regolare solamente verso le 15.