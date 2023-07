Schianto fatale in moto Addio all’ex fruttivendolo

Rimasto gravemente ferito in un incidente stradale, il 2 luglio a Calliano, in provincia di Trento, non ce l’ha fatta Gianfranco Maramotti, 63 anni, pensionato che abitava a Viadana di Mantova ma che era molto conosciuto anche a Brescello, dove con la moglie Maria Teresa aveva gestito a lungo un negozio di frutta e verdura, sotto i portici del centro.

Era già in pensione, ma nel paese di Peppone e don Camillo aveva lasciato un ottimo ricordo. Il decesso di Gianfranco Maramotti è avvenuto domenica all’ospedale di Trento, dopo una settimana di ricovero. Ieri è stato effettuato l’espianto degli organi.

L’incidente stradale si era verificato sulla Statale 12 del Brennero, verso Rovereto. Maramotti viaggiava con la moglie su uno scooterone, coinvolto in uno scontro con una Mercedes. L’uomo è stato sbalzato sull’asfalto, riportando un grave trauma cranico. La moglie, invece, nell’incidente ha riportato ferite non gravi. Sul posto era intervenuto anche l’elisoccorso per trasportare il ferito più grave all’ospedale di Trento. Negli ultimi giorni le sue condizioni si sono aggravate, fino al decesso avvenuto nel reparto di rianimazione.

Oltre alla moglie, il pensionato lascia il figlio Luca, che lavora come agente di polizia locale al corpo unico della Bassa Reggiana, e altri parenti.

I funerali, non appena arriverà il nulla osta, si svolgeranno a Viadana, nella chiesa di San Pietro. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia di Gianfranco, che a lungo era stato pure iscritto tra i donatori dell’Avis, proprio alla sezione di Brescello.

Antonio Lecci