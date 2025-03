Schianto fra auto a Brescello, traffico in tilt

Brescello (Reggio Emilia), 1 marzo 2025 - Traffico bloccato stamattina poco dopo le 9 in un tratto della ex Statale 62, a Lentigione di Brescello, per uno schianto tra autovetture, all’altezza della concessionaria Zatti. Sul posto in forze i soccorsi con ambulanza e personale sanitario, oltre alle squadre dei vigili del fuoco di Guastalla e di Viadana per mettere le auto in sicurezza e permettere agli occupanti di uscire dalle vetture per poi essere affidati al personale inviato dal 118. Evidenti i disagi al traffico, con la strada bloccata e la viabilità deviata su percorsi alternativi nel collegamento fra Brescello e la vicina provincia di Parma. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi tecnici e per deviare il traffico. Sul quel tratto di strada sono frequenti gli incidenti, talvolta anche gravi. Negli anni scorsi è stato installato un semaforo all’incrocio che porta nel centro di Lentigione, migliorando in parte la situazione generale.