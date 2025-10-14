Schianto fra auto a Cadelbosco Sopra, grave uno dei feriti

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 14 ottobre 2025 - Schianto fra tre auto, in mattinata, in un tratto di ex Statale 358 alle porte di Cadelbosco Sopra. E’ accaduto verso le 8 nel tratto denominato via Fratelli Cervi. Sul posto sono intervenuti le ambulanze della Pubblica assistenza locale, della Croce rossa di Bagnolo, l’automedica di Reggio. A loro si è aggiunto pure l’elisoccorso di Parma atterrato nei pressi del luogo dello schianto. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere i veicoli in sicurezza. Tre le persone ferite. Due sono state trasportate al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio con le ambulanze, con traumi di media gravità. Più serie le condizioni di un terzo automobilista, inizialmente incastrato nell’auto, che è stato portato in elicottero al Maggiore di Parma. Uno dei veicoli è finito fuori strada. Secondo i primi accertamenti nessuno tra i feriti risulta in pericolo di vita. Per i rilievi tecnici sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Guastalla. Inevitabili i disagi al traffico in orario di punta.