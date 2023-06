Schianto fra auto a Castelnovo Sotto, cinque feriti in ospedale

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 4 giugno 2023 - Cinque feriti, di cui un uomo piuttosto grave, ieri sera in un incidente accaduto in via Curiel, l’ex Statale 358, all’altezza dell’incrocio con Strada Gazzo, alle porte del centro abitato di Castelnovo Sotto, sulla strada per Poviglio. E’ accaduto poco dopo le 21,30. Per cause al vaglio dei carabinieri della caserma di Cadelbosco Sopra, si sono scontrate due auto. A bordo di una Lancia Ypsilon vi erano un uomo settantenne con due donne di poco più giovani di lui, mentre su una Bmw viaggiavano due giovani di origine straniera, poco più che ventenni. Lo scontro è stato violento. I vigili del fuoco di Sant’Ilario hanno aiutato a liberare i due giovani dalle lamiere della Bmw. Sul posto anche l’automedica di Guastalla, le ambulanze della Croce azzurra di Poviglio, Pubblica assistenza di Castelnovo Sotto e della Croce rossa di Sorbolo. Dopo le prime cure i cinque feriti sono stati portati al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio. Due di loro apparivano in condizioni piuttosto serie, ma non in pericolo di vita. Rilievi eseguiti dai carabinieri. Il traffico è rimasto bloccato o rallentato a lungo, fino al completo recupero dei veicoli incidentati, su una strada giù più volte teatro di incidenti, talvolta anche molto gravi.