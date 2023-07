Schianto fra auto a Castelnovo Sotto, ferita anche una bambina

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 4 luglio 2023 – Si è temuto il peggio, nel tardo pomeriggio, per un incidente stradale accaduto a Castelnovo Sotto, all’incrocio tra via Pescatora e via Fontanese, in un tratto di carreggiata già altre volte teatro di schianti fra vetture. Stavolta sono rimaste coinvolte due auto, una delle quali finita nel fossato, mentre l’altra si è fermata sul bordo della strada. Sono arrivati i soccorsi per due donne – una quarantenne e una sessantenne – oltre che per una bambina. Sul posto due ambulanze, il personale dell’automedica, oltre ai vigili del fuoco. Per fortuna la situazione, inizialmente apparsa critica, si è ridimensionata in modo positivo. Alla fine le due donne e la bambina sono state portate in ospedale, al Santa Maria Nuova di Reggio, ma in condizioni non gravi. Nessuna di loro appare in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia locale dell’Unione Terra di Mezzo per eseguire gli accertamenti tecnici.