Schianto fra auto a Gattatico, in tre in ospedale

Gattatico (Reggio Emilia), 26 aprile 2025 – Soccorsi mobilitati, nella notte, per un incidente fra due auto accaduto sulla strada provinciale 111 all’altezza dell’area di servizio Il Ritrovo, a Gattatico. Sul posto ambulanza, personale sanitario e vigili del fuoco, oltre ai carabinieri per effettuare i rilievi tecnici. Coinvolte una Mercedes e una Toyota CH-R, gravemente danneggiate, entrambe ferme sulla carreggiata, tanto da dover bloccare il traffico.

A bordo della Mercedes viaggiavano tre persone: il conducente 23enne residente a Montecchio Emilia, un passeggero 26enne abitante a Monteccnio, entrambi rimasti feriti, una donna 27enne residente a Reggio Emilia, fisicamente illesa. Alla guida della Toyota CH-R si trovava un uomo 68enne residente a Castelnovo Sotto, rimasto ferito. In tre sono stati portati in ospedale a Reggio per medicare traumi vari, ma nessuno di loro risulta in pericolo di vita.

Poco prima, verso le 21, altro incidente in zona, nei pressi di Casa Cervi, dove un’auto è finita fuori strada: due le persone ferite, portate in ospedale con traumi giudicati di media gravità. Nelle vicinanze era ancora in corso la festa del 25 Aprile, con la presenza di molte persone.