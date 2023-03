Schianto fra auto a Poviglio, ferita una donna

L'incidente a Poviglio

Poviglio (Reggio Emilia), 26 marzo 2023 – Una donna di 54 anni, residente a Poviglio, è rimasta ferita in mattinata, poco prima delle sette, in un incidente stradale accaduto a San Sisto di Poviglio, in via Argine Mola, all’incrocio con via Parma, in seguito a una sbandata in auto, con la vettura finita nel fossato laterale dopo lo scontro con un’altra vettura. L’incidente ha coinvolto anche una Fiat Punto condotta da un giovane di 29 anni abitante a Brescello. La donna, invece, era alla guida di una Ford Fiesta. A restare ferita è stata proprio la donna, raggiunta sul posto dal personale dell’ambulanza della Croce azzurra di Poviglio. Dopo le prime cure, la 54enne povigliese è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla con traumi che non risultano gravi. Non è in pericolo di vita. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri di Cadelbosco Sopra.