Schianto fra auto a Poviglio, feriti due donne con i loro figli

Poviglio (Reggio Emilia), 14 dicembre 2024 - Quattro persone ferite in un incidente stradale accaduto poco dopo le 16 all’incrocio tra via Bertona e via Fontanese, a Poviglio, non distante dal confine con la val d’Enza reggiana. Per cause al vaglio della polizia locale della Bassa reggiana si sono scontrate due auto. Si tratta di una Mercedes condotta da una donna che viaggiava con il figlio minorenne, e di una Clio con a bordo una donna quarantenne con la figlia di 16 anni. Violentissimo lo scontro fra le due vetture, che sono finite in parte fuori dalla carreggiata. Due dei feriti sono stati recuperati dall’abitacolo dai vigili del fuoco di Sant’Ilario, per poi essere affidati alle cure del personale sanitario giunto sul posto con le ambulanze della Croce azzurra di Poviglio, della Croce rossa di Guastalla, oltre che con il personale di automedica e autoinfermieristica. Dopo le prime cure madre e figlia, residenti in zona, sono state portate all’ospedale Maggiore di Parma con traumi vari, mentre gli occupanti della Mercedes sono state accompagnate al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, con ferite giudicate non gravi. Nessuno di loro risulta essere in pericolo di vita. Evidenti i disagi al traffico per la chiusura dell’incrocio interessato dall’incidente.