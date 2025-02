Incidente fra auto a Reggiolo, grave una donna

Reggiolo (Reggio Emilia), 15 febbraio 2025 - Soccorsi mobilitati nella tarda mattinata a Reggiolo per un incidente accaduto in via Trieste, alle porte del centro storico. Si è verificato uno schianto fra due auto, una Punto e un’Audi, con il coinvolgimento di tre persone.

Dettagli dell'incidente

Il giovane conducente dell’Audi è rimasto fisicamente illeso. Ad avere la peggio è stata una pensionata di 87 anni, abitante in paese, che era nella Punto insieme al figlio, 54 anni, rimasto ferito ma in modo non grave. Molto più serie le conseguenze per la donna, che ha riportato un trauma cranico con una vistosa ferita.

Intervento dei soccorsi

È stata raggiunta dal personale della Croce Rossa di Reggiolo. A loro si è aggiunto l’equipaggio dell’automedica della Bassa, oltre a quello dell’elisoccorso di Parma, atterrato al vicino campo sportivo reggiolese. Dopo aver stabilizzato le condizioni, la pensionata è stata caricata a bordo dell’elisoccorso per essere trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, in codice rosso, con prognosi al momento riservata. In ospedale a Guastalla è stato trasportato il figlio.

Interventi aggiuntivi

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere le vetture in sicurezza. I rilievi tecnici sono stati eseguiti dalla polizia stradale di Guastalla. Sul posto anche la polizia locale per regolare il traffico.