Schianto fra auto a Rondinara Tre feriti, anche bimbo di 7 anni

Tre persone, tra cui un bambino di sette anni, sono rimaste ferite ieri pomeriggio in un incidente avvenuto a Rondinara vicino al ristorante-pizzeria ‘Piccolo mare’ sulla strada provinciale 7 in via per Viano. Tre le auto coinvolte. Una Bmw, condotta da un uomo di 50 anni di Viano, procedeva con direzione da Viano verso Scandiano quando, per cause in corso d’accertamento, ha sbandato e - secondo una prima ricostruzione - si è inizialmente scontrata, nell’opposta corsia, contro la fiancata sinistra di un’Opel Astra (guidata da un 48enne). La Bmw si è in seguito schiantata frontalmente con una Renault condotta da una 36enne di Scandiano con a bordo il figlio di sette anni.

E’ stata allertata la centrale del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco di Reggio per le operazioni di messa in sicurezza delle auto. Tre persone (il 48enne, la giovane donna e il bambino) sono state portate con le ambulanze in ospedale a Reggio per le cure e i controlli del caso. Non sono in pericolo di vita. Le condizioni di salute del bimbo non sono gravi. Illeso l’automobilista al volante della Bmw. A Rondinara, oltre ai pompieri e mezzi del 118, è arrivata con due pattuglie la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia per i rilievi di legge e ricostruire la dinamica del sinistro. Gli agenti hanno gestito il traffico che ha subito dei disagi e rallentamenti.

mat.b.