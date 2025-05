Schianto fra auto a Scandiano: quattro feriti, 2 molto gravi portati via in elicottero

Scandiano (Reggio Emilia), 18 maggio 2025 - Un grave incidente stradale si è verificato poco prima dell’una della scorsa notte a Pratissolo di Scandiano, in via Efrem Munari, con un violento scontro frontale tra due auto che ha provocato il coinvolgimento di quattro persone. Due di loro, una donna di 53 anni e un uomo di 26, sono stati portati agli ospedali di Parma e di Baggiovara in condizioni molto gravi, in codice rosso, a bordo degli elicotteri del 118 di Bologna e di Brescia, atterrati nella zona dell’incidente.

Altre due persone, un uomo di 54 anni e una donna di 26, sono stati invece accompagnati con le ambulanze della Croce rossa di Scandiano al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, in condizioni di media gravità. Sul posto anche gli equipaggi dell’automedica e dell’autoinfermieristica di Scandiano, ai quali si sono poi aggiunti gli elicotteri inviati in piena notte sul posto.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Reggio per estrarre alcuni dei feriti dagli abitacoli delle vetture, mettendo pure in sicurezza le auto coinvolte nello schianto. Mobilitati anche polizia stradale e carabinieri per i rilievi tecnici e per la gestione del traffico.