Schianto fra auto: feriti tre giovani

Tre giovani feriti, ieri mattina verso le 8, in uno scontro tra auto avvenuto sull’ex Statale 63 a Santa Vittoria di Gualtieri. Uno schianto durante la fase di svolta in un parcheggio di una vettura, tamponata da un altro veicolo in arrivo dalla stessa direzione. Tre ragazzi dai 23 ai 28 anni di età, residenti nel Vicentino, sono rimasti feriti: raggiunti dall’ambulanza della Croce rossa sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla. Nonostante il violento impatto tra i veicoli, le loro condizioni non sembrano essere gravi. Fisicamente illeso il conducente dell’altra vettura. Inevitabili i disagi al traffico per parte della mattinata. Sono interventi gli agenti della polizia locale per i rilievi di legge.