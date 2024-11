Schianto fra auto tra Correggio e Reggio, due uomini feriti

Correggio (Reggio Emilia), 22 novembre 2024 - Schianto fra auto con due feriti, in serata a Budrio di Correggio, al confine con il territorio di Reggio. Per cause al vaglio della polizia locale verso le 19 si sono scontrate una Opel Astra e una Dmc, finite in parte fuori dalla carreggiata dopo l’impatto. Immediata la mobilitazione dei soccorsi, con l’intervento di un’ambulanza della Croce rossa e del personale dell’automedica. Dopo le prime cure, i due conducenti – un trentenne e un quarantenne, residenti a Reggio – sono stati caricati a bordo dell’ambulanza e trasportati al pronto soccorso del Santa Maria Nuova per completare gli accertamenti clinici e le medicazioni. Uno dei due uomini ha riportato traumi giudicati di media gravità. Più lievi le ferite riportate invece dall’altro automobilista. La polizia locale è intervenuta per effettuare i rilievi tecnici sulla dinamica dello scontro, oltre che per regolare il traffico, rimasto bloccato per parte della serata nel tratto di strada interessato dall’incidente, con la viabilità deviata verso la frazione di Prato per il collegamento fra Reggio e Correggio.