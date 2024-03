Schianto fra due auto, un quarantaseienne portato in ospedale

Schianto a Calerno, un uomo finisce in ospedale. L’incidente si è verificato ieri mattina, in strada Razza, intersezione via Razza di Calerno, dove due auto, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si sono scontrate. Una Mercedes Classe A, condotta da un trentanovenne di Montecchio, si è scontrata in un incidente fronto-laterale con una Fiat Punto, guidata da un quarantaseienne di nazionalità indiana residente a Campegine.

A seguito dell’incidente il quarantaseienne è stato soccorso dal personale sanitario del 118 ed è stato portato all’ospedale di Montecchio. Sul posto i carabinieri della Stazione di Sant’Ilario d’Enza, accertamenti in corso.