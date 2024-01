Schianto fra due camion: perso il carico di prosciutti

Evidenti disagi al traffico per tutta la mattinata di ieri sulla ex Statale 63 alle porte di Cadelbosco Sotto, a causa di un incidente fra due autocarri. Uno dei mezzi pesanti, carico di prosciutti, si è ribaltato sulla carreggiata, impedendo ogni possibile passaggio di veicoli. Coinvolto anche un autocarro adibito al trasporto del latte. Forse un tentativo di sorpasso del veicolo che trasportava i salumi sarebbe alla base dell’incidente, su cui stanno svolgendo accertamenti gli agenti della polizia stradale di Guastalla, intervenuti per i rilievi tecnici e per deviare il traffico, in collaborazione con la polizia locale delle Terre di Mezzo. È rimasto ferito il conducente del camion ribaltato sulla carreggiata. Si tratta di cittadino di origine albanese di 33 anni, residente in Puglia, che era alla guida di un autocarro di proprietà di una azienda di trasporti reggiana. E’ stato raggiunto dal personale dell’ambulanza della Pubblica assistenza per essere trasportato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio. Le sue condizioni non sono gravi. E l’altra sera un incidente si è verificato anche in via Curiel a Castelnovo Sotto, dove si è verificato un tamponamento tra una Fiat Panda e un autocarro. Ad avere la peggio il conducente della Fiat, un uomo di 51 anni, portato in ambulanza al Santa Maria Nuova di Reggio con traumi di media gravità. Sul posto anche i carabinieri, per i rilievi, e i vigili del fuoco per mettere i veicoli in sicurezza.