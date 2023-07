Schianto frontale Auto contro furgoncino Sei feriti a Canali, gravi due bambini

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera alle 19.30 in via Tassoni, quasi all’altezza della rotonda di via del Buracchione, tra Canali e il Capriolo.

Violenta la collisione fronto-lateralr tra un furgoncino van Volkswagen di colore scuro e una Toyota bianca.

Il furgoncino a causa dell’impatto si è ribaltato su un fianco, mentre l’utilitaria ha riportato evidenti danni alla carrozzeria sulla parte anteriore sinistra, lato conducente.

Sei le persone ferite; quelle in condizioni più gravi – in base alle prime testimonianze raccolte sul posto – erano due bambini.

La centrale del 118 Emilia Ovest ha coordinato l’intervento inviando sul posto automedica e ambulanze, mentre giungevano anche gli agenti della Polizia Municipale e mezzi dei Vigili del fuoco di Reggio a sirene spiegate.

I feriti sono stati estratti dalle vetture e le loro condizioni stabilizzatie prima del loro rapido invio verso l’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio.

Intanto gli agenti della municipale avviavano gli accertamenti sulle cause dello schianto, mentre i Vigili del fuoco intervenivano per mettere in sicurezza le vetture incidentate.

La circolazione, intensa per il rientro degli automobilisti di ritorno dalla collina e dalla montagna, ha subito dei rallentamenti.

Poco dopo un altro incidente si è verificato al Muraglione di Baiso, una strada spesso teatro di gravi scontri.