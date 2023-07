Schianto frontale fra tre autovetture Quattro feriti, uno grave

Scontro frontale fra tre auto, ieri alle 17.20 in viale del Partigiano, zona aeroporto. Vetture distrutte e quattro persone ferite, una delle quali ha perso conoscenza. Si è temuto il peggio, mentre il 118 coordinava i soccorsi, ma la persona priva di sensi ha dato poi fortunamente importanti segni di ripresa. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale, un’automedica e tre ambulanze, i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza le auto incidentate.

Quattro i feriti portati all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio. Due in modo lieve, un terzo con traumi più gravi e infine il quarto, per il quale si erano inizialmente temute le conseguenze peggiori. Probabilmente un sorpasso potrebbe essere stata la causa dell’incidente.